Corricastrovillari: Semmah e Gattabria ai Campionati di corsa Campestre

A.S.D. Corricastrovillari: Semmah e Gattabria

I giovani atleti della CorriCastrovillari si stanno facendo strada anche in contesti nazionali, riscuotendo successi, seguito e supporto. Un entusiasmo che sta esaltando tutta l’Associazione sportiva presieduta da Gianfranco Milanese che, reduce dai successi dell’ultimo Campionato regionale di Cross tenutosi a Lamezia, festeggia un altro importante traguardo: Ahmed Semmah e Anastasia Gattabria sono stati convocati per i Campionati Nazionali di corsa Campestre che si svolgeranno il 12-13 marzo a Trieste.

Semmah sarà chiamato a difendere il bronzo conquistato ai Campionati italiani di cross U20 del 2021, mentre Gattabria, alla sua prima esperienza, saprà farsi valere in un contesto nazionale e misurarsi con atleti provenienti da tutta Italia. Insomma, un bel banco di prova per due giovani talenti che sono già una bella realtà.

Ma il vivaio della CorriCastrovillari è ricco di ragazzi e ragazze che ogni giorno si recano al campo sportivo di Castrovillari “1° Maggio” per allenarsi, spinti dalla voglia di stare insieme e di testare i propri limiti. Ad allenarsi con i giovani della CorriCastrovillari, c’è una giovanissima atleta ma già esperta in contesti importanti: Serena D’Ingianna, undicenne determinata e combattiva che, nonostante la giovane età, ha già un palmarès di tutto rispetto.

Oltre alle varie vittorie Serena è primatista regionale sui 60mt, e si è cimentata anche nel salto in lungo, raggiungendo la lunghezza di 3,52.

Allenata dal pugliese Domenico Nettis, medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 metri ai Campionati europei di atletica leggera nel 1994, Serena ha un grande margine di miglioramento considerata l’età, la costanza nell’allenamento e la mentalità vincente. Con gli atleti della CorriCastrovillari si è amalgamata alla perfezione ed in pista è palpabile lo scambio reciproco di energia, consigli, risate e amore per questa disciplina, il vero e proprio motore che spinge queste giovani leve a sacrificare il proprio tempo libero per un qualcosa che va al di là della semplice passione per l’atletica: su quella pista, tutti insieme confezionano sogni.

«Tutta l’Associazione che mi onoro di presiedere è felice dei risultati dei nostri ragazzi - ha dichiarato il Presidente Milanese -. Serena è un grande valore aggiunto ai nostri allenamenti. L’augurio che faccio a tutti i ragazzi, sempre più numerosi, è quello di mantenere viva l’allegria che hanno in pista e di tramutarla, in gara, in voglia di fare sempre meglio».

La guerriera Mimma Caramia, nella 100km del Conero, fa il personal best correndo in 10h e 54minuti e arrivando seconda nella categoria SF40. Una gara difficile e molto faticosa, 44km corsi sui sampietrini non è cosa da poco, che Mimma ha portato a termine con la solita grinta, già proiettata verso una nuova sfida.