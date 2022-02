Maltempo: in arrivo venti fino a burrasca forte

Venti fino a burrasca forte in arrivo in Calabria. Per questo motivo il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, domenica 20 febbraio, venti da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione nella giornata di domani, lunedì 21 febbraio, a provincia autonoma di Bolzano e Veneto, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori alpini centro-occidentali e sui settori costieri e rilievi della Sardegna.

Dalla tarda mattinata di domani, lunedì 21 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri del meridione e lungo i crinali montuosi di tutte le regioni menzionate. Forti mareggiate lungo le coste esposte.