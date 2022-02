Covid in Calabria, in 24 ore 1.226 nuovi casi e 5 decessi

Cinque morti e 1.226 positivi in Calabria. Calano dunque i positivi sono stati 1.491 (LEGGI), con 7.161 test effettuati in 24 ore.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria dove i positivi sono 921, seguono Crotone (+99), Catanzaro (+95), Cosenza (+81), Vibo (+29).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 203.442, mente i decessi totali sono stati 2.040. I guariti di oggi sono +1.077, per un totale di 152.560, mentre gli attuali positivi sono in tutto 48.842 (+144).

Sono tre i nuovi ricoveri in reparto per un totale di 335 pazienti in reparto (+3), mentre in terapia intensiva si trovano 26 persone (+3). In terapia intensiva si trovano in 48.481 (+138).

DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi sono 84.326, mentre oggi sono 921. Attualmente i positivi sono 14.954, di cui 88 in reparto (+1); 12 in terapia intensiva (+3); 14.854 in isolamento domiciliare (308). I casi chiusi sono 69.372, di cui 68.760 guariti (+609); 612 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 81, per un totale di 44.900. Attualmente i casi attivi sono 11.540, di cui 122 in reparto (+1); 7 in terapia intensiva (+1); 11.411 in isolamento domiciliare (+43). I casi chiusi sono 33.360, di cui 32.487 guariti (+33); 873 decessi (+3). Nel setting fuori regione a domicilio oggi è compreso un caso in precedenza comunicato tra i residenti".

Nel Catanzarese da inizio pandemia si sono ammalati in 27.540, oggi in 95. Attualmente i casi attivi sono 5.909, di cui 76 in reparto (+1); 7 in terapia intensiva (-1); 5826 in isolamento domiciliare (+26). I casi chiusi sono 21.631, di cui 21.412 guariti (+68); 219 deceduti (+1).

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 99, per un totale di 20.529. Attualmente i casi attivi sono 2.867, di cui 28 in reparto; 0 in terapia intensiva; 2.839 in isolamento domiciliare (-198). I casi chiusi sono 17.662, di cui 17.485 guariti (+296); 177 deceduti (+1).

Nel Vibonese oggi il bollettino registra 29 nuovi casi, su un totale di 24.368. I casi attivi sono 13.381, di cui 17 in reparto; 0 in terapia intensiva; 13.364 in isolamento domiciliare (-42). I casi chiusi sono 10.987, di cui 10.838 guariti (+71); 149 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione c’è un solo positivo oggi, su un totale di 1.779 casi. Gli attuali positivi sono in tutto 1.779 (+1), di cui 4 in reparto e 0 in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano in 187 (+1). I guariti sono 1.578; i decessi 10.