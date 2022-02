Premio Galli, vittoria per Paolo Ponzù Donato

Vittoria per Paolo Ponzù Donato alle terza edizione del Premio Nazionale Dario. La Giuria composta da Laura Calderini, Caterina Carbone, Albino Cuda, Vincenzo Villella e presieduta da Italo Leone, dopo aver esaminato 195 opere, delle oltre 230 inviate (alcune scartate perché non in linea con le norme del concorso) provenienti da tutta Italia, ed anche da italiani residenti in Svizzera e in Spagna, ha scelto il romanzo Magog di Paolo Ponzù Donato.

L’autore racconta il viaggio di due giovani, viaggio reale e al tempo stesso simbolico con queste parole: “Magog, secondo San Giovanni, è il popolo – e relativo paese – che satana chiamerà a sé per l’ultimo scontro con Cristo alla fine dei tempi. Ed ecco che, ad una prima occhiata, quelli di Magog sono “loro”, i migranti, e noi la “brava gente”.

Nella nuova Apocalisse dei nostri tempi, con una globalizzazione che ha avvantaggiato pochi e impoverito molti, con una pandemia in corso e un’Europa alle prese col dramma dei migranti, con la carenza di fonti di energia e con il rischio di una guerra, Paolo Ponzù Donato ci racconta che forse dovremmo rivedere le categorie con cui inquadriamo il reale e riconsiderare ciò che è bene e ciò che è male.

Mentre già si sta preparando la quarta edizione del Premio “Dario Galli” si vogliono ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, invitandoli a seguirci e, magari, partecipare alle prossime edizioni.

Nel corso della quarta edizione sarà presentato un volume sul “Dario Galli” con alcuni inediti, poesie, aforismi ed altro, dell’autore e la raccolta di tutti i premi, nazionali ed internazionali, che gli sono stati conferiti nel corso degli anni