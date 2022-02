Terranova da Sibari. 2mln di euro per i progetti su raccolta e trattamento rifiuti

Ammontano complessivamente a circa 2 milioni di euro due progetti approvati in via esecutiva a Terranova da Sibari per partecipare all’Avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica sulle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani.

È quanto annuncia il Vice sindaco, Massimiliano Smiriglia, secondo cui “perfezionare i servizi di raccolta e trattamento rifiuti è un imperativo categorico per la qualità della vita e la tutela dell’ambiente”.

Nel dettaglio, si tratta del progetto di: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost in località Fossa dello Zingaro.

Dal quadro economico degli interventi proposti, - precisa una nota del Comune - la prospettiva sarà una fornitura di 12 impianti per la raccolta differenziata e 8 macchine di compostaggio. Ciò emerge da un lavoro di intensa preparazione burocratica per garantire tutte le carte in regola alla candidatura dei progetti.