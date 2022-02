Contagi da Covid in crescita a Gerace: chiuse tutte le scuole

Scuole chiuse per Covid a Gerace. Con una nuova ordinanza, firmata del Vice Sindaco Rudi Lizzi, è stata disposta la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza dal 21 al 26 febbraio in tutti gli Istituti Scolastici Statali e Paritari di ogni ordine e grado presenti nel territorio.

“Nonostante la chiusura temporanea degli Istituti Scolastici presenti nel Comune della scorsa settimana – precisa una nota dell’Ente - la situazione pandemia non risulta, al momento, in fase decrescente. Di conseguenza si è provveduto ad adottare delle misure di contenimento del contagio che potrebbe mettere in pericolo la salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti scolastici.”

L’Amministrazione si è determinata dunque al ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle scuole private e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Gerace.