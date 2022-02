Covid in Calabria, in 24 ore 1.589 casi e quattro decessi

Leggero aumento dei contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore 1.589 persone hanno contratto il Sars-CoV-2, mentre ieri sono stati 1.491 (LEGGI).

Dati emersi dai 9.462 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata. Sono invece quattro i decessi, uno nel Reggino e tre nel Cosentino.

È il Reggino a registrare più casi con i suoi 1.022 positivi, seguono Crotone (+243), Cosenza (+166), Catanzaro (+120) e Vibo Valentia (+33).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 202.216, mentre i decessi totali sono 2.035. I guariti di oggi sono 636, per un totale di 151.483 persone uscite dall’incubo del Sars-CoV-2. Gli attuali positivi sono in tutto 48.698 (+949).

Calano i posti letto occupati tanto nei reparti ordinari, quanto in terapia intensiva. In reparto si trovano 332 pazienti (-18), in terapia intensiva 23 (-1). Mentre in isolamento domiciliare sono in 48.343 (+968).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 1.022, per un totale di 83.405. Attualmente i casi attivi sono 14.642, di cui 87 in reparto (-9); 9 in terapia intensiva; 14.546 in isolamento domiciliare (+1.023). I casi chiusi sono 68.763, di cui 68.151 guariti (+7); 612 decessi (+1).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 44.819, mentre oggi in 166. Attualmente i casi attivi sono 11.495, di cui 121 in reparto (-9); 6 in terapia intensiva (-1); 11.368 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 33.324, di cui 32454 guariti (+140); 870 decessi (+3). Sul territorio provinciale si registrano tre nuovi casi a domicilio di persone residenti in altra regione.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 120 nuovi positivi, su un computo totale di 27.445. Attualmente i casi attivi sono 5.883, di cui 75 in reparto; 8 in terapia intensiva; 5.800 in isolamento domiciliare (-87). I casi chiusi sono 21.562, di cui 21.644 guariti (+207); 218 decessi.

Nel Crotonese da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 20.430, mentre oggi sono 243. Attualmente i casi attivi sono 3.065, di cui 28 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 3.037 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 17.365, di cui 17.189 guariti (+185); 176 decessi. Dei 245 casi confermati in data odierna 2 sono stati attribuiti al setting fuori regione.

Nel Vibonese oggi si registrato 33 nuovi casi su un totale di 24.339. Attualmente i casi attivi sono 13.423, di cui 17 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 13.406 in isolamento domiciliare (-63). I casi chiusi sono 10.916, di cui 10.767 guariti (+97); 149 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 5 nuovi casi, su un totale di 1.778. Gli attuali positivi sono 190 (+5), di cui 4 in reparto; 0 in terapia intensiva; 186 (+5) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.578; i decessi 10.