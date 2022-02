Fondi Pnrr, incontro promosso dall’Unione associazioni Riviera dei Cedri e Pollino

L'Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino ha promosso un incontro con il Forum Disuguaglianze e Diversità. Il forum, guidato da un gruppo di coordinamento presieduto dall'ex Ministro Fabrizio Barca e da Andrea Morniroli, si é distinto al livello nazionale per le iniziative intraprese, fra le quali il webinar sulla costruzione della nuova ferrovia AV/AC Salerno-Reggio Calabria, evento cui parteciparono fra gli altri il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini e l'ad di Rfi Vera Fiorani, commissaria dell'opera.

Al confronto hanno partecipato Edoardo Zanchini, Vice Presidente di Legambiente e Gianfranco Viesti, docente di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari.

Hanno inoltre partecipato il co-fondatore del Comitato per la Provincia della Magna Graecia Domenico Mazza e il vicepresidente dell'Associazione Svimar - la nuova realtà associativa che mette insieme Puglia, Basilicata, Campania e Calabria - Pietro Calabrese. Hanno rappresentato l'Unione delle Associazioni Ettore Simone Durante ed il Segretario Andrea Incerto Leone.

Nel corso dell’incontro è emersa la preoccupazione sulla gestione dei fondi del Pnrr. In merito alla ferrovia AV/AC Salerno-Reggio Calabria è emersa “la necessità e la volontà di realizzare un confronto attraverso il quale riuscire a coniugare le istanze dei territori con il raggiungimento degli obiettivi di mobilità fissati al livello europeo. Sono dunque necessarie occasioni costruttive di dialogo attraverso le quali inserirsi nel dibattito pubblico. Questa è una fase propedeutica per la realizzazione dell'infrastruttura, per la quale sono previsti iter procedurali semplificati”.

Per questo le Associazioni organizzeranno un confronto, che si svolgerà in modalità mista, in presenza e da remoto.