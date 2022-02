Bar frequentato da pregiudicati a Rizziconi: scatta la chisura

Un bar di Rizziconi è stato chiuso nei giorni scorsi dai Carabinieri, per inottemperanze riguardo le leggi di pubblica sicurezza. Nello specifico il locale sarebbe risultato essere un ritrovo abituale di pregiudicati, o comunque di persone ritenute pericolose e che potrebbero turbare la quiete pubblica e l'incolumità dei cittadini.

Si tratta dell'ennesima chiusura notificata dai Carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, che nei giorni scorsi hanno chiuso altre tre attività (2 bar ed 1 sala giochi) per gli stessi motivi nel comune di Oppido Mamertina. Il bar in questione è stato chiuso per 5 giorni così come stabilito dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, nell'ottica di prevenzione e repressione di attività criminali.