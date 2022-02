Sanità in Calabria: annullate le assunzioni del decreto Milleproroghe

Annullate le assunzioni per la Sanita calabrese previste da un emendamento Milleproroghe. Il decreto era stato votato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera che oggi hanno fatto un passo indietro su indicazione della Ragioneria Generale dello Stato.

Saltata invece altre norme del decreto con problemi di copertura e per la Regione Calabria anche le assunzioni di "personale non dirigenziale a tempo indeterminato", in particolare quello in servizio nell'Azienda Calabria Lavoro.