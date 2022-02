Serie B. Reggina-Pordenone: amaranto a caccia della terza vittoria consecutiva per continuare la corsa

"Non c'è due senza tre" recita il famoso proverbio. Ed è proprio con questo spirito che la Reggina, reduce da un doppio successo contro Crotone e Spal, affronterà domani pomeriggio il Pordenone, fanalino di coda della serie B, che nell'ultimo incontro è stato sconfitto di misura dal Cittadella.

Di G.S.M.

Gli amaranto sembrano aver ritrovato un po' di serenità sul campo, mentre fuori dal terreno di gioco destano preoccupazioni le condizioni ancora gravi del presidente Luca Gallo e le recenti difficoltà a livello societario (mancato pagamento degli stipendi e delle ritenute IRPEF e contributi INPS). In casa amaranto, saranno sicuramente assenti Lakicevic, Stavropoulos e Rivas, mentre sono da valutare le condizioni di Cionek e Aya.

Il mister Stellone sembra intenzionato a schierare una formazione simile a quella che ha vinto il derby con il Crotone, in porta dovrebbe essere confermato Turati, mentre si candidano per una maglia da titolare Ménez, Montalto, Hetemaj e Kupisz, ex della gara insieme a Folorunsho. Tra i neroverdi, assenti Andreoni, Secli, Sylla, Valietti, Stefani e Pellegrini, non ci sarà nemmeno l'allenatore Tedino per motivi di salute, al suo posto siederà in panchina il vice Marchetto.

Il tecnico amaranto, Roberto Stellone, apre la conferenza stampa con la situazione della rosa: "Lombardi sta bene, è disponibile, ma si è allenato poco. Giocherà, dobbiamo valutare se dall’inizio o a gara in corso. Non rischiamo Aya, ma anche lui è a disposizione. Fuori Rivas, Cionek, Stavropoulos, Lakicevic ed Ejjaki. In difesa sono Amione, Di Chiara, Loiacono. Anche domani ci saranno cinque variazioni, la formazione sarà simile a quella del derby. Mentre a Frosinone potremmo vedere qualcosa di più vicino a quella di Ferrara. Se tutti stanno bene e rispettano i compiti tattici, non può che arrivare un risultato positivo. Non dò contentini, intendo portare benefici alla squadra e al club".

Stellone ha poi invitato tutti a non sottovalutare l'impegno di domani: "Non troveremo un avversario semplice da affrontare, anche a Cittadella hanno fatto bene, non meritavano di perdere e non lo hanno fatto con Perugia e Frosinone. Ho trovato una squadra sana e vogliosa che ha approfittato della vittoria nel derby per scrollarsi di dosso la paura".

Un solo precedente ufficiale, in serie B, tra Reggina e Pordenone al Granillo, risalente allo scorso campionato, risalente al 21/02/2021, terminato 1-0 per gli amaranto con gol di Folorunsho. Arbitro dell'incontro Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, coadiuvato da Affatato e Gualtieri, quarto ufficiale Acanfora. Alla VAR Giua e Muto. Due precedenti di Maggioni con la Reggina, l'ultimo il 28 ottobre 2017 in serie C, Reggina-Catania 2-1.

CONVOCATI

Portieri: Aglietti, Micai, Turati. Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Franco, Di Chiara, Giraudo, Loiacono. Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi. Attaccanti: Denis, Galabinox, Mènez, Montalto, Tumminello.



La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14.