Covid, meno contagi (+1.491) e ricoveri (-8), ma ancora molti decessi (+6)

Andamento altalenante del coronavirus in Calabria: negli ultimi giorni si è verificato un continuo cambio di trend nei bollettini, che confermano comunque un generale rallentamento del contagio. Scendono infatti a 1.491 i nuovi casi accertati a fronte di 1.267 guariti. Calano anche i ricoveri (-8), mentre rimangono alti i decessi (+6).



Il maggior numero di contagi continua a verificarsi in provincia di Reggio Calabria (+923), seguita da Vibo Valentia (+187), Catanzaro (+166), Crotone (+108) e Cosenza (+107), mentre non si registra alcun caso provienti da altra regione o stato. Processati 2 milioni e 190.992 tamponi (+9.331) da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale al 15,98%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 82.383 (+923), mentre i casi attivi sono 13.628. Di questi: 13.523 in isolamento, 96 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 68.144 i guariti e 611 i decessi.

Nel vibonese, dove i casi covid salgono a 24.306 (+187) e gli attivi sono 13.487. Di questi: 13.469 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.670 i guariti e 149 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 27.325 (+166), mentre i casi attivi sono 5.970. Di questi, 5.887 in isolamento, 75 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 21.137 i guariti e 218 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 20.187 (+108) mentre gli attivi sono 3.007, di cui 2.980 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 17.004 i guariti e 176 i deceduti

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 44.653 (+107), mentre i casi attivi sono 11.472. Di questi, 11.335 sono in isolamento, 130 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 32.314 guariti ed 867 deceduti