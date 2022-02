Psr, in arrivo oltre 8 milioni in pagamenti. Gallo: “Sostegno costante all’agroalimentare”

Gianluca Gallo - Assessore regionale all’agricoltura

Sono 3.321 gli operatori del comparto agroalimentare calabrese che beneficieranno di ben 8 milioni e 170 mila euro stanziati dal kit decreto 5 a saldo della Domanda Unica per l'annualità 2021. Lo rende noto l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo, annunciando come sia in liquidazione (da qui a breve) anche il kit decreto 126.

"L’immissione di liquidità nei circuiti finanziari del comparto agricolo, forestale ed agroalimentare avviene nel rispetto dei tempi programmati, per effetto di una virtuosa e stretta collaborazione tra il dipartimento e l’Arcea, con l’obiettivo di garantire diritti e legittime aspettative e di sostenere così settore primario regionale, alle prese con un faticoso rilancio penalizzato ora dall’incremento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, ambito nel quale la Giunta regionale si sta adoperando, nel confronto col Governo nazionale, per individuare idonee ed opportune soluzioni" commenta l'assessore.

I fondi si aggiungono così agli oltre 27 milioni già erogati nelle scorse settimane, a favore di oltre 56 mila agricoltori calabresi.