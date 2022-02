Rombiolo, sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari: trasferito in carcere

Era stato tratto in arresto sul finire di gennaio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ed in quell'occasione gli sono stati concessi i domiciliari. Peccato che nonostante la misura cautelare, sia stato nuovamente sorpreso a spacciare direttamente dalla sua abitazione: lo hanno scoperto gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Vibo Valentia.

Si tratta di un uomo di Rombiolo, che era stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina occultati nella sua abitazione, assieme a diverso materiale di confezionamento. Nel corso di gennaio dunque, a seguito del primo controllo, è scattato l'arresto confermatosi poi con la detenzione domiciliare.

Gli agenti hanno comunque deciso di avviare un costante monitoraggio dell'abitazione, ed a seguito di alcune palesi incongruenze si sarebbe reso necessario un nuovo controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. Sorpreso dal controllo, il malvivente è stato colto in flagranza di reato con 30 grammi di eroina e circa 10 grammi di cocaina, oltre che diverso materiale da confezionamento.

Vista la recidività del soggetto e la violazione delle prescrizioni imposte, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria hanno emesso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con il trasferimento per direttissima in carcere.