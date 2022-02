Sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 38enne a Catanzaro

Un 38enne, A.V., è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Catanzaro per spaccio di cocaina. L’uomo è stato notato dagli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido mentre transitava, insieme alla compagna, su viale Crotone.

Visti i numerosi precedenti dei due, i poliziotti hanno avviato un pedinamento che li ha portati all’imbocco di una via limitrofa al lungomare del quartiere Lido, dove il 38enne, dopo essere sceso dal mezzo, con fare guardingo, si è diretto verso un portone.

Ad attenderlo sull’uscio, vi era C. S., di 33 anni, noto agli agenti come assuntore di stupefacenti, che in cambio di 10euro aveva ricevuto un involucro da A.V.. A questo punto i poliziotti, appostati nelle vicinanze, hanno fatto scattare il blitz scoprendo che l’involucro sospetto conteneva 0.29 grammi di cocaina.

Per il 38enne sono dunque scattate le manette, mentre il giovane acquirente è stato deferito per favoreggiamento personale e contestualmente segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

Nei giorni scorsi, inoltre, sempre personale del Commissariato Lido ha segnalato all’Autorità Amministrativa, altre due persone poiché trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marijuana, detenuta per uso personale.