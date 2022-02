Furto in una scuola materna del vibonese: avviate indagini

Trafugata nella notte la scuola dell’infanzia Amerigo Vespucci di Vibo Marina. Soggetti ancora ignoti sono entrati nell’istituto ed hanno portato via un proiettore e altro materiale. Sull’accaduto indagano i Carabinieri che sono intervenuti sul posto per accertare l’entità dei danni e raccogliere quante più prove possibili per arrivare ai ladri. L’Istituto Vespucci, purtroppo, già in passato era stato oggetto di furto e sarebbe stato asportato persino l’impianto di videosorveglianza.