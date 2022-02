Inclusione. Nel cosentino tirocinio per 7 percettori del Reddito di cittadinanza

“Attivati i tirocini per 7 percettori di reddito di cittadinanza che per i prossimi 3 mesi offriranno prestazioni di manutenzione e piccoli interventi di riqualificazione in alcuni dei comuni ricadenti nell’ambito sociale con Cariati comune capofila. Un’unità a Bocchigliero, una a Scala Coeli e una a Terravecchia. Sono 2 per Mandatoriccio e due per Campana.”

È quanto fanno sapere i Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (Cariati, Bocchigliero, Campana, Scala Coeli, Terravecchia, Mandatoriccio e Pietrapaola) sottolineando che l’obiettivo di questo progetto, inserito nel più ampio programma di attività inerenti al Fondo Povertà 2018, è quello di “incentivare l’inclusione lavorativa e garantire allo stesso tempo servizi alle comunità”.

Si vuole così offrire una concreta opportunità ai soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza e – si legge in una nota - nello specifico, a persone che in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando con la pandemia, trovano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Selezionati da un’equipe multidisciplinare, i beneficiari presteranno la propria opera nei diversi comuni. I tirocini retribuiti si concluderanno in Primavera.