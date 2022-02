Controlli antidroga nel cosentino: una denuncia e sette segnalazioni

Una denuncia e sette segnalazioni alla Prefettura di Cosenza. È questo il bilancio dei controlli antidroga eseguiti dai dalla Compagnia Carabinieri di Rende sul territorio di competenza.

In particolare, i militari della Stazione di Bisignano hanno deferito un giovane di 25 anni che è stato sorpreso in possesso di 32,5 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, nonché 18 cartucce calibro 16 illegalmente detenute.

Altre sette persone, tutte d’età compresa tra 16 e 40 anni, sono stati invece segnalati alla Prefettura di Cosenza, quali “assuntori di sostanze stupefacenti” poiché, a seguito di perquisizione personale, sono state sorprese in possesso complessivamente di 13 grammi di sostanza stupefacente, tra “marijuana” e “cocaina”, sottoposti a sequestro.