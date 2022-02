Poste. Mancini: “l’ufficio di Corso Telesio va riaperto”

“Dal 23 ottobre dell’anno scorso l’ufficio postale di corso Telesio è chiuso. Ai cittadini era stato comunicato con una nota di Poste Italiane che il motivo era la necessità di effettuare alcuni lavori di restyling. Sono trascorsi quattro mesi e i lavori non sono nemmeno iniziati e le saracinesche dell’ufficio sono ancora abbassate. Nel silenzio dell’Azienda.”

Lo afferma Giacomo Mancini, componente dell’assemblea regionale de Pd e già parlamentare socialista.

“I disagi per i cittadini sono evidenti. Soprattutto – prosegue Mancini -per le tante persone anziane del quartiere che hanno difficoltà a spostarsi in altre zone della città per il ritiro della pensione e per tutte le operazioni per le quali l’ufficio postale diventa un vero e proprio servizio indispensabile. E’ amaro constatare come il centro storico di cui in tanti si riempiono la bocca con parole roboanti di interesse e progetti mirabolanti di rinascita, poi nei fatti venga privato anche di quei servizi minimi che erano presenti.

I cittadini che qui vivono stanno facendo sentire la propria voce di protesta. Le associazioni e i comitati di quartiere si stanno mobilitando. È ora - conclude Mancini -che le istituzioni a tutti i livelli facciano la loro parte.”