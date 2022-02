Cutro: pubblicato il bando per l’assegnazione delle case popolari

Pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale on line del Comune di Cutro un nuovo bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio comunale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e quindi andrà a scadere sabato 16 aprile 2022.

Le richieste per partecipare al bando, complete di tutti i documenti richiesti, possono essere inviate con raccomandata A/R indirizzata la Comune di Cutro, piazza del Popolo 1, 88842 Cutro (farà fede il timbro postale), oppure tramite pec all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; prevista anche la presentazione a mano all’ufficio protocollo del comune nei giorni di apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 11 e martedì e giovedì anche dalle 17 alle 18).

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine di presentazione della domanda è prorogato di 30 ovvero di 60 giorni a seconda che dimorino in Europa ovvero in un Paese extraeuropeo. I requisiti normativamente previsti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e i documenti da allegare alla domanda sono indicati in dettaglio nel bando che, oltre ad essere disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, sarà anche trasmesso, per ogni più ampia divulgazione, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed alle Associazioni di categoria in ambito provinciale.