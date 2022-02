Presidenza Ato ad Occhiuto: “Sanare criticità e gravi condizionamenti per sindaci”

Seduta straordinaria stamane a Rende per l’ufficio di presidenza ATO Cosenza vista la persistente situazione di emergenza determinata dal blocco del sistema impiantistico pubblico di Corigliano Rossano.

Unanime è emersa la volontà di appellarsi al presidente Roberto Occhiuto: “affinché la Regione faccia scelte chiare e intervenga a sanare le persistenti criticità e i gravi condizionamenti che noi sindaci siamo costretti a subire quotidianamente. Chiediamo dunque al più presto un incontro in cittadella”.

Durante la riunione, presieduta dal sindaco di Rende Marcello Manna, è stato approvato lo schema di addendum alla convenzione per la disciplina del servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e dalla frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata, provenienti dai comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza regolante i rapporti tra la comunità dell’ATO CS per l’organizzazione del servizio rifiuti e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A.

Inoltre si è approvata l’istituzione da parte dell’Ufficio Comune del Sito istituzionale, dell’Albo Pretorio online e del Protocollo Generale della Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza per l’organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.