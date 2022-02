Processo “Miletos”: chiesti tre ergastoli

Sei condanne, tra cui tre ergastoli, sono state richieste dal pm Annamaria Frustaci nel processo scaturito dall’operazione “Miletos” (QUI), in corso davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro.

Il massimo della pena è stato richiesto per Giuseppe Corigliano, di 84 anni, per Vincenzo Corso, di 49 anni, e per Francesco Mesiano, di 49 anni, già condannato in via definitiva per l’omicidio per piccolo Nicholas Green, il bimbo statunitense ucciso la sera del 29 settembre del 1994 sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Una condanna a 21 anni di reclusione (a testa) è stata invocata per Gaetano Elia e Giuseppe Ventrice. Infine, 2 anni e 6 mesi è la pena richiesta per Rocco Iannello.