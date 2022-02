Covid. In Calabria positivi in calo (+ 1.768) ma si continua a contare vittime: 8 in 24 ore

Contagi da Covid-19 ancora in diminuzione in Calabria. I nuovi positivi sono 1.768 e sono stati scoperti con 9.485 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Un chiaro miglioramento rispetto ai giorni scorsi e alla giornata di ieri, quando i casi erano 1.908 (QUI), mentre non si ferma la conta delle vittime (+8). Solo nel Cosentino oggi sono stati accertati 5 decessi, mentre altri due morti si contano nel Crotonese e uno nel Catanzarese.

Con 1.021 casi è invece la provincia di Reggio Calabria a registrare il maggior numero di casi, Crotone (+209), Cosenza (+196) Catanzaro (+173) e Vibo Valentia (+169). Nessun caso è stato invece notificato da fuori regione.

Ad oggi sono in tutto 199.136 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2, mentre i decessi totali sono 2.025. Gli attuali positivi sul territorio regionale sono in tutto 47.531 (+366) mentre i guariti nelle ultime ore sono 1.394, per un totale di 149.580 persone uscite dall’incubo.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti Covid della regione. Attualmente sono ricoverati 357 pazienti (-2) e si registrano due ricoveri a Vibo e uno a Crotone, e un totale di 5 dimissioni negli ospedali delle altre province.

In terapia intensiva sono 25 i posti letto occupati e si registra un ricovero a Catanzaro e due dimissioni a Cosenza. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 47.149 (+369).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al Coronavirus salgono 81.460 (+1021), mentre i casi attivi sono 13.567. Di questi: 13.455 in isolamento, 102 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 67.284 i guariti e 609 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 27.159 (+173), mentre i casi attivi sono 6.126. Di questi, 6.044 in isolamento, 78 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 20.815 i guariti e 218 decessi.

Nel cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 44.546 (+196), mentre i casi attivi sono 11.400. Di questi, 11.264 sono in isolamento, 129 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 32.282 guariti e 864 deceduti

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 20.079 (+209) mentre gli attivi sono 2.952, di cui 2.923 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 16.952 i guariti e 175 i deceduti.

Nel vibonese, che ieri ha registra un aumento esponenziale de contagi, i 169 positivi di oggi portano il computo totale 24.119 e gli attivi sono 13.300. Di questi: 13.282 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.670 i guariti e 149 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi non si registrano positivi. Il totale dei casi è di 1.773 casi. Gli attuali positivi sono 186, di cui 5 in reparto; nessuno in terapia intensiva; 181 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.577; i decessi 10.