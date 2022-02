Nesci: “accelerare avvio lavori per Ss 19, serve soluzione efficace”

“Il pieno ripristino della viabilità sulla strada ss 19 ‘Delle Calabrie’ in località Petrara, nel Comune di Tiriolo, è un’esigenza di primaria importanza per il territorio. Ho participato in video collegamento alla riunione convocata su questo tema dal Prefetto di Catanzaro in seguito alla mia richiesta di aggiornamenti, alla quale erano presenti i sindaci della zona, rappresentati della Regione, di Anas e del Comitato ‘La strada che non c’è’. Dopo anni di stallo è necessario accelerare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto viario. Tuttavia continueremo a sollecitare ulteriori interventi per lavorare ad una soluzione efficace e assicurare che la condizione di semi-isolamento delle comunità termini al più presto”. Lo afferma la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

“La mancanza di un collegamento viario adeguato a favore del comprensorio - aggiunge - sta causando gravissime conseguenze per i cittadini, che vanno dalle difficoltà a raggiungere le strutture ospedaliere ai danni economici per le attività commerciali, produttive e artigianali, fino ai disagi per studenti e pendolari che quotidianamente devono spostarsi sul territorio. Ho inviato Anas e gli uffici regionali a svolgere gli approfondimenti tecnici necessari per salvaguardare il diritto alla mobilità dei cittadini, già pesantemente provato dalle restrizioni derivanti dall’emergenza pandemica. Ringrazio il Comitato ‘La strada che non c’è’ per l’attività di sensibilizzazione e il prefetto Cucinotta per la disponibilità ad un nuovo aggiornamento entro la fine del mese. È indispensabile la massima collaborazione istituzionale - conclude Nesci - per ripristinare in tempi rapidi la viabilità nel territorio interessato”.