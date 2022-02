Crotone. Associazione incontra Voce per fare il punto sugli interventi nel quartiere Margherita

Si è tenuto questa mattina, nella Casa Comunale, nell’ottica del dialogo con i quartieri della città, un incontro con i rappresentati dell’Associazione Comitato di Quartiere “per Margherita” APS.

All’incontro con Sebastiano Aloia e Francesco Sorrentino, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione, sono intervenuti il sindaco Voce, il presidente del Consiglio Comunale Greco, gli assessori Bossi e Parise.

L’incontro è stata l’occasione da parte dell’associazione di fare il punto della situazione sugli interventi in programma per il quartiere dove risiedono numerose famiglie. In particolare si è discusso del Canale 19, per il quale il Comune ha riferito di avere “avuto parere positivo dall’Autorità di Bacino sulla progettazione per l’intervento definitivo di messa in sicurezza dello stesso”.

Tra i punti più salienti evidenziati dall’associazione quello relativo alla viabilità ed in particolare agli innesti con la S.P. 57. L’amministrazione ha riferito che “il tema della più ampia vivibilità del quartiere è stato inserito nella programmazione dei CIS. L’associazione, con grande sensibilità, inoltre aveva richiesto l’adozione di un’area verde all’interno del quartiere”.

L’amministrazione ha comunicato che, “a seguito dell’adozione del nuovo Regolamento Comunale del Verde, sarà possibile presto assegnare alla meritoria cura e tutela dell’associazione l’area stessa”.

Un dialogo sicuramente costruttivo che prevede anche nei prossimi giorni un sopralluogo dell’amministrazione anche con i tecnici comunali direttamente nel quartiere per prendere ulteriore visione di quanto evidenziato nel corso dell’incontro odierno.

L’associazione dimostra grande attenzione per il quartiere. Non a caso ha donato tre pensiline di sosta per gli autobus che l’amministrazione ha già provveduto ad installare.