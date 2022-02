Aggressione sindaco Dasà, arrestati tre dei quattro uomini del “raid punitivo”

Arresto lampo a Dasà dove i carabinieri di Arena hanno identificato e fermato tre delle quattro persone che ieri hanno aggredito nel Municipio di Dasà il sindaco Raffaele Scaturchio (QUI).

Dopo l’aggressione, che è valso un ricovero per il primo cittadino nell’ospedale “Jazzolino” dove è stato sottoposto a diversi esami per i traumi subiti, i militari hanno rintracciato i tre in piazza Marconi ad Acquaro. Dalle prime ricostruzioni sembra che il gruppo avrebbe avuto intenzione di aggredire anche il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro.

All’origine del gesto ci sarebbe la solidarietà degli amministratori nei confronti dei Carabinieri della Stazione di Arena, a seguito dell’irruzione nella caserma da parte di due uomini, di cui uno affetto da Covid-19.

Alla “spedizione punitiva” di ieri hanno dunque preso parte anche i due protagonisti della vicenda della caserma di Acquaro.

I tre, messi ai domiciliari, sono in attesa dell’udienza di convalida, mentre il quarto uomo è riuscito a sfuggire alla misure cautelare.