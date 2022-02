Scuola senza riscaldamento, scatta la protesta a Mileto

Stop alle lezioni nella sede di Mileto dell’Istituto tecnico economico di Vibo Valentia. Gli studenti hanno deciso di organizzare una protesta contro la mancata attivazione del riscaldamento delle aule.

Gli studenti vogliono sensibilizzare le istituzioni competenti per fare attivate il servizio. Nella sede di Mileto, sprovvista di impianto termico e riscaldamento delle aule, ci sono condizionatori d’aria in due aule e non funzionano nelle altre classi.