Rappresaglia durante Crotone-Monza, quattro daspo a tifosi brianzoli

Sono quattro i daspo emessi dal Questore di Crotone nei confronti di tifosi del Monza. I supporters brianzoli, in occasione della partita di calcio del campionato di serie B disputata allo stazio Ezio Scida, si sarebbero resi responsabili di una violenta rappresaglia nei confronti di altri due tifosi che hanno esposto sulla balaustra uno striscione simbolo di un'altra frangia di tifoseria della stessa squadra lombarda.

I quattro erano già stati denunciati alla Procura pitagorica dalla Digos locale e per fatti analoghi. Grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nello stadio Ezio Scida, gli agenti hanno ricostruito i fatti e individuato i responsabili.

A tre di loro il Questore, oltre a imporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 5 anni ha, inoltre, prescritto l'obbligo di presentazione alla Polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni vietate per la medesima durata.

Il quarto è stato raggiunto dal divieto di accesso della durata di cinque anni.