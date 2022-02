Sono entrati nel palazzo comunale di Dasà hanno prima inveito contro il sindaco, Raffaele Scaturchio, e i tecnici presenti nella stanza, e poi hanno aggredito fisicamente il primo cittadino.

Scaturchio, raggiunto alla testa da un oggetto, è rimasto ferito e per questo è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini e scoprire così il movente e identificare gli autori.