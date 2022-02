Sparatoria a Ricadi: rintracciata la vittima, portata in caserma

I carabinieri di Tropea hanno rintracciato la vittima designata a cui stamani, persone al momento ignote, hanno esploso contro dei colpi d’arma da fuoco in pieno centro di Ricadi, nel vibonese (QUI).

Si tratta del 51enne Antonio Paparatto, soggetto già noto perché coinvolto, ed attualmente imputato, in un’inchiesta su una serie di furti avvenuti nella zona.

L’uomo, già portato in caserma per esser ascoltato dagli investigatori, sarebbe stato ferito solo lievemente, tanto da non essersi reso necessario il ricorso alle cure mediche.

Da quanto appreso sarebbe stato raggiunto dal fuoco mentre si trovava nei pressi del bar Centrale di Tropea. A sparare qualcuno, probabilmente a bordo di un’auto, poi sparito e al momento ancora ricercato.