Covid, contagi nuovamente in calo (+1.908). Aumentano ricoveri (+8) e decessi (+5)

Dopo l'aumento dei contagi registrato nella giornata di ieri, ecco che l'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria torna a segnare un lieve calo complessivo dei nuovi casi. Questi infatti sono 1.908 a fronte a di 1.508 guariti, anche se purtroppo si contano altre 8 ospedalizzazioni e 5 vittime.



Il maggior numero di contagi continua a verificarsi in provincia di Reggio Calabria (+873), seguita da Vibo Valentia (+507), Crotone (+239), Catanzaro (+168) e Cosenza (+121), mentre non si registra alcun caso provienti da altra regione o stato. Processati 2 milioni e 172.176 tamponi (+14.495) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 13,16%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 80.439 (+873), mentre i casi attivi sono 13.392. Di questi: 13.279 in isolamento, 103 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 66.438 i guariti e 609 i decessi.

Esplosione di contagi nel vibonese, dove i casi covid salgono a 23.950 (+507) e gli attivi sono 13.131. Di questi: 13.115 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.670 i guariti e 149 i deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 19.870 (+239) mentre gli attivi sono 2.854, di cui 2.826 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 16.843 i guariti e 173 i deceduti

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 26.986 (+168), mentre i casi attivi sono 6.348. Di questi, 6.265 in isolamento, 67 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 20.421 i guariti e 217 decessi.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 44.350 (+121), mentre i casi attivi sono 11.254. Di questi, 11.114 sono in isolamento, 131 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 32.237 guariti e 859 deceduti