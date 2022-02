Presunte molestie a Castrolibero, Iacucci: “non lasciamo soli i nostri ragazzi”

“Quanto accaduto al Valentini-Majorana sarà appurato dalla magistratura e dagli ispettori del Ministero in cui confidiamo per fare chiarezza su una vicenda delicata che ha scosso le nostre coscienze. Fatti come quelli denunciati non possono restare nell’ombra e occorre stare vicini ai ragazzi che stanno protestando, da più giorni, in maniera pacifica e con grande maturità. Gli studenti, non solo del Valentini–Majorana, hanno bisogno di sentire il nostro supporto perché hanno dimostrato grande coraggio nel fare venire a galla una situazione che in una scuola, luogo in cui dovrebbero sentirsi protetti, non dovrebbe mai verificarsi.” Lo afferma Franco Iacucci, Vicepresidente Consiglio regionale, che al contempo annuncia: “Per questa ragione ho accolto l’invito ad aderire alla manifestazione del 18 febbraio prossimo, per dire a questi ragazzi che le Istituzioni ci sono e che non saranno lasciati soli.”

“Il clamore mediatico di questi giorni – conclude Iacucci - non deve farci dimenticare che sono coinvolti dei minori e che abbiamo il dovere di tutelarli ma anche di ringraziarli per avere risvegliato le coscienze addormentate di quanti, troppe volte, si sono girati dall’altra parte su temi delicati come le molestie e le discriminazioni.”