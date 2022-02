Aggressione agli agenti in via Teano a Catanzaro, un arresto

È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate l’uomo arrestato dagli agenti della Mobile della Questura di Catanzaro.

Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un trentaseienne, pluripregiudicato,.

Gli agenti stavano eseguendo un provvedimento restrittivo a carico di un uomo appartenente alla comunità rom in via Teano, quando sono stati aggrediti con calci, pugni e lancio di oggetti da parte di un gruppo di persone (alcune delle quali ancora in corso di identificazione), appartenenti alla comunità rom (QUI).

Dopo le formalità di rito l’indagato è stato portato nel carcere di Catanzaro.