Serie B, scontro tra Crotone e Brescia. Rossoblù affamati di punti preziosi

A.A.A. Vittoria cercasi... domani 16 febbraio alle ore 18:30 Crotone e Brescia si affronteranno in una sfida testacoda, valevole per la ventitreesima giornata del campionato serie BKT, decisiva per le sorti di entrambe le compagini impegnate a perseguire obiettivi diversi. Non c’è tempo per fermarsi a riflettere o piangersi addosso, domani lo squalo è chiamato ad una prestazione maiuscola contro la corazzata di Pippo Inzaghi.





di Francesco Pitingolo

Il Crotone scenderà in campo in cerca di punti che lo rialzi da una classifica a dir poco deficitaria, con la giusta dose di grinta necessaria per vendicare la sconfitta subita ad opera della Reggina allo stadio Granillo.

Mr. Modesto, per diminuire il gap dal Cosenza (che dista ben cinque lunghezze) deve necessariamente vincere anche per non compromettere, ancor di più, il cammino salvezza della squadra pitagorica che ha fatto enormi sacrifici nel mercato di riparazione, consegnando al tecnico calabrese una squadra con i giusti correttivi per essere competitiva in questo girone di ritorno.

Il Mr. pitagorico dovrà realizzare una vera e propria impresa contro il Brescia, quarta forza del campionato che dista soli due punti dalla vetta.

Mr. Pippo Inzaghi, risolta l’incomprensione con la dirigenza del proprio club per un esonero dovuto a incomprensioni, poi rientrato, si dice pronto a cambiare scacchiere in campo e operare un turnover che dia slancio a una formazione affamata, capace di agguantare la capolista Lecce e allontanarsi da Monza e Benevento già con la freccia accesa e pronte ad operare il sorpasso ai danni della compagine lombarda.

Mr. Modesto, dal canto suo conoscendo bene l’importanza della posta in palio - ovvero tre punti pesanti in chiave salvezza - per la partita dello Scida, che può definirsi a tutti gli effetti una finale, nella conferenza pre gara ha dichiarato:

“Nelle ultime tre gare abbiamo subito un eurogol da punizione e un altro da cinquantacinque metri...non so quante volte capiti in un anno. Ci siamo leccati le ferite e dobbiamo ripartire con entusiasmo e la voglia di fare; le partite passano e i punti sono determinanti”.

Ha poi proseguito:

“Il Brescia è una squadra che lotterà fino alla fine per vincere questo campionato, è molto forte sia a livello fisico che tattico. Noi dobbiamo affrontare la gara col giusto piglio pensando a noi stessi e concretizzando quello che creiamo. Domani avremo davanti una squadra con attaccanti forti quindi dovremo fare bene la fase difensiva”.

E ancora:

“Non dobbiamo deprimerci; l’autostima deve continuare a crescere per cercare di essere più incisivi negli ultimi metri . I ragazzi ci credono ed hanno voglia di dimostrare”.

Partita, dunque, in cui il tecnico dei calabresi si è detto poco disposto ad effettuare grandi rivoluzioni nell’undici iniziale, che dovrebbe confermare quello del Granillo ad eccezione per Mogos, che resta in dubbio con Marras che ha recuperato dalla defezione muscolare.

Anche per questo match il club pitagorico ha deciso di incentivare la presenza del popolo rossoblù allo stadio, attivando l’iniziativa “porta un amico” che consente di acquistare due biglietti dello stesso settore entrambi con uno sconto del 50%.

L’ARBITRO

A dirigere l’incontro sarà il Sig. Manuel Volpi della Sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e De Meo, dal Quarto Uomo Baratta e dagli uomini VAR Massimi e AVAR Scarpa

I CONVOCATI

CROTONE. 1 Festa; 3 Cuomo; 5 Golemic; 6 Mondonico; 7 Vulic; 8 Estevez; 9 Mulattieri; 10 Kone; 11 Adekanye; 14 Calapai; 16 Schnegg; 17 Marras; 21 Nicoletti; 22 Saro; 23Giannotti; 24 Kargbo; 27 Nedelcearu; 28 Borello; 29 Sala; 32 Mogos; 44 Schirò; 70 Tornaghi; 74 Cangiano; 86 Awua; 99 Maric.

PROBABILI FORMAZIONI



CROTONE. (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri. All.: Modesto

BRESCIA. (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Lèris, Jagiello; Ayè, Moreo. All.: Inzaghi

DOVE VEDERLA

Sul canale SKY, DAZN, da smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione, da smart TV o da TV dotate di Amazon Fire Stick, Apple TV o Google Chromecast.