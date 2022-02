Covid in Calabria, quattro morti e 2.381 nuovi casi

Quattro morti e 2.381 nuovi casi di Covid in Calabria. Un leggero aumento rispetto ai 904 positivi di ieri (LEGGI), e con più tamponi: 12.853. I decessi sono stati registrati a Cosenza, Crotone, Reggio e Vibo Valentia.

Così il maggio numero di positivi si registra nel Reggino con i suoi 1.281 positivi, seguono Vibo (+439), Crotone (+364), Catanzaro (+217) e Cosenza (+80).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 195.460, mentre i decessi totali sono stati 2.012. I guariti di oggi sono 1.428, per un totale di 146.678 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 46.770 (+949).

Aumentano i ricoveri in reparto, visto che i pazienti ricoverati sono 351 (+2). Attualmente nel Catanzarese sono ricoverati sette pazienti, mentre nel Reggino sono state dimesse tre persone e due nel Vibonese. In terapia intensiva si trovano 26 (-5) persone, mentre in isolamento domiciliare sono in 46.393 (+952).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 1.281 per un totale di 79.566. Attualmente i casi attivi sono 13.267, di cui 104 in reparto (-3); 10 in terapia intensiva (-3); 13.153 in isolamento domiciliare (+862). I casi chiusi sono 66.299, di cui 65.691 guariti (+424); 608 decessi (+1).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 44.229, oggi in 80. Attualmente i casi attivi sono 11.209, di cui 129 in reparto; 10 10 in terapia intensiva (-2); 11.070 in isolamento domiciliare (-91). I casi chiusi sono 33.020, di cui 32.164 guariti (+172); 856 deceduti (+1).

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 26.818, mentre oggi i positivi sono 217. Attualmente i casi attivi sono 6.594, di cui 75 in reparto (+7); 6 in terapia intensiva; 6.513 in isolamento domiciliare (-253). I casi chiusi sono 20.224, di cui 20.007 guariti (+463); 217 deceduti.

Nel Crotonese oggi si registrano 364 nuovi casi, mentre da inizio pandemia sono 19.631. Attualmente i casi attivi sono 2.878, di cui 27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.851 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 16.753, di cui 16.581 guariti (+369); 172 deceduti (+1).

Nel Vibonese il bollettino registra 439 nuovi casi, per un totale di 23.443. Attualmente i casi attivi sono 12.636, di cui 12 in reparto (-2); 0 in terapia intensiva, 12.624 in isolamento domiciliare (+440). I casi chiusi sono 10.807, di cui 10.658 guariti, 149 deceduti (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi non ci sono nuovi casi, ma il computo totale è di 1.773. Attualmente quattro persone sono in reparto; 182 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.577; i decessi 10.