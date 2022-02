Controlli a Taurianova: arresti, denunce, sanzioni per oltre 5.000 euro

Arresti, denunce, sanzioni per oltre 5mila euro a Taurianova. I carabinieri hanno infatti arrestato due persone, già gravate da precedenti di polizia, rispettivamente per furto e attestazione di false generalità.

Il primo è stato colto dai militari mentre tentava di rubare legname dal terreno di proprietà di un’anziana signora e dopo essere stato fermato gli è stato intimato a riconsegnare il tutto alla vittima.

Il secondo, invece, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato invitato dai carabinieri a esibire i documenti di riconoscimento, ed ha fornito delle false generalità sulla propria identità. Entrambi gli arrestati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito degli stessi controlli, i carabinieri hanno denunciato cinque persone. A San Giorgio Morgeto, hanno deferito per abusivismo edilizio marito e moglie per aver realizzato un manufatto edile senza autorizzazioni.

A Taurianova, i militari hanno denunciato un uomo che, già sottoposto ai domiciliari, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 52 grammi di marijuana.

A Polistena, invece, è stata denunciata una donna in quanto, nel corso di un controllo in materia di detenzione di armi e munizioni, è stata “pizzicata” con un fucile mai denunciato appartenuto al marito defunto.

A Giffone, è stata deferita una giovane per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori, cioè per aver omesso, senza giustificato motivo, di far impartire l'istruzione obbligatoria a suo figlio.

Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative di oltre 5mila euro nei confronti di una ragazza di Cinquefrondi trovata in possesso di 0,30 grammi di marijuana, e a un giovane taurianovese sorpreso alla guida senza patente poiché già revocata.