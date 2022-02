Reggina, preoccupano le condizioni di Gallo: ricoverato a Roma

Luca Gallo (Foto: Reggina 1914)

Le condizioni di salute del presidente della Reggina Calcio, Luca Gallo, rimangono "gravi e preoccupanti" (QUI). È quanto ha fatto sapere nel corso della mattinata il Direttore Generale, Vincenzo Iiriti, nel dare un aggiornamento a seguito della diffusione della notizia del ricovero del patron amaranto.



"Si trova in una clinica a Roma", ha precisato il Dg, per un problema cardiaco. "Ci stiamo affidando a dei luminari della materia, cardiologi molto importanti lo stanno seguendo. Dobbiamo essere fiduciosi e stringerci attorno al nostro presidente. Dobbiamo aspettare qualche giorno, per il momento è stabile e siamo fiduciosi che si possa risolvere tutto", ha rassicurato Iiriti.