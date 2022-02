Bus turistici e pandemia, Confapi: “Continua la paralisi delle attività”

"Continua la paralisi delle attività turistiche in Italia". Inizia così il comunicato diffuso dal presidente di Confapi Turismo Calabria, Giovanni Giordano, cofirmato dal bus operator Giovanni Tomaselli. "Il Sud e la Calabria in particolare pagano un prezzo ancora più alto vista la vocazione turistica del territorio che per circa nove mesi all’anno, favorita dal fattore climatico, riesce a sfruttare questa grande risorsa".

"La Confapi Turismo Calabria lancia ancora una volta il suo grido di allarme per lo stato in cui versa il comparto delle aziende private di trasporto turistico di noleggio con conducente. Tale comparto vive in uno stato di completo abbandono, in centinaia hanno preso la strada del non ritorno chiudendo le proprie imprese, tantissimi purtroppo anche per sopraggiunti dichiarati fallimenti" prosegue la nota. "Un settore che nelle condizioni di normale attività d’impresa pre-covid, aveva visto padroncini fiduciosi sottoscrivere leasing per acquisto di pullman di gran turismo, ed oggi sono costretti a restituire i mezzi e pagare differenze di costo del valore del bus, svalutato da un mercato in netta flessione".

"Un settore che non ha trovato l’interesse della politica, escluso da ogni forma di ristori. In questi mesi, sono state innumerevoli le proteste che le associazioni di categoria hanno prodotto, denunciando con forza a tutti i livelli la stranezza del disinteresse verso un settore che nel contesto generale del turismo, in ogni sua forma, da quello Storico/Culturale allo Scolastico e al Religioso ha contribuito alla crescita della ricchezza del territorio movimentando migliaia di turisti" prosegue. "Purtroppo, le attività di Mobilità Turistica attraverso i Bus di Noleggio con Conducente non sono rientrate nei vari DPCM e DL, causando un grave danno alla possibile ripartenza del settore".

"Migliaia di piccoli imprenditori sono stati trattati fino ad oggi dopo oltre due anni come gli inesistenti provocando una caduta del fatturato pari al 100%" conclude. "La Confapi Turismo Calabria denuncia l’insostenibilità della condizione attuale e chiede al Presidente della Regione Calabria Occhiuto e all’Assessore Regionale al Turismo Orsomarso un intervento immediato rimanendo disponibili ad ogni possibile concertazione al fine di trovare le giuste soluzioni".