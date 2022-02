Omicidio stradale: concessi i domiciliari a Chafik El Ketani

Chafik El Ketani

Il gip di Catanzaro, Matteo Ferrante, ha concesso gli arresti domiciliari a Chafik El Ketani, il 33enne marocchino accusato di omicidio stradale in seguito all’incidente del 6 settembre scorso che cosò la vita a Fennane Noureddine, di 31 anni. (QUI) In quella drammatica sera la vittima viaggiava a bordo di una Toyota Corolla guidata da El Ketani che, in seguito all’impatto, rimase gravemente ferito.

Il giovane era già passato alla cronaca per la strage dei ciclisti avvenuta il 5 dicembre del 2010 lungo la Statale 18.(QUI) In quell’occasione El Ketani si trovava alla guida di una Mercedes sotto l’effetto di cannabinoidi e travolse il gruppo composta da dieci ciclisti uccidendone otto. Allora non era stato introdotto il reato di omicidio stradale e in abbreviato venne condannato a 8 anni di carcere ma dopo 5 anni tornò in libertà.

Con la sentenza del gip di Catanzaro la storia si ripete e questa volta il giovane marocchino sconterà i domiciliari a Bologna, luogo in cui era stato arrestato mentre cercava di tornare in Marocco (QUI).