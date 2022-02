Crotone, nasconde droga in casa mentre è ai domiciliari: arrestato

Si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione nel quartiere Acquabona, ma nonostante ciò aveva riempito casa di circa 400 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana ed hashish.

Lo hanno scoperto gli agenti della Questura di Crotone nel corso di un controllo combinato assieme al Reparto Prevenzione Crimine di Siderno ed all'unità cinofila di Vibo Valentia.

Nel corso di una serie di controllo volti al contrasto della criminalità diffusa ed alla prevenzione e repressione del traffico di droga, gli agenti hanno svolto delle verifiche presso l'abitazione di un soggetto di nazionalità italiana già ristretto agli arresti domiciliari per reati collegati agli stupefacenti.

Controllo che ha permesso di rinvenire circa 230 grammi di marijuana e 190 grammi di hashish ben occultati dentro un vano nascosto in una parete. Rivenuti anche dei bilancini di precisione e dei sacchetti in plastica.



Il vano era protetto da uno sportello sul quale erano state applicate delle mattonelle del tutto identiche a quelle utilizzate nel resto della stanza, nel tentativo di eludere i controlli. Ma lo stratagemma non ha funzionato: sequestrato lo stupefacente, il soggetto è stato trasferito per direttissima in carcere in attesa di giudizio.