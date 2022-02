Covid, crollano i contagi (+904): più ricoveri ed altre 6 vittime

Crollano i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino segna "solo" 904 nuovi casi, numero spiegabile anche con la diminuzione dei tamponi processati (5.113). Sono invece 1.180 i guariti, anche se si contano 6 nuovi ricoveri e, purtroppo, altre 6 vittime.



Il maggior numero di contagi continua a verificarsi in provincia di Reggio Calabria (+537), seguita da Crotone (+151), Vibo Valentia (+136), Catanzaro (+60) e Cosenza (+18), mentre si registrano 2 casi provienti da altra regione o stato. Processati 2 milione e 144.828 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 17,68%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 78.285 (+537), mentre i casi attivi sono 12.411. Di questi: 12.291 in isolamento, 107 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 65.267 i guariti e 607 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 19.267 (+151) mentre gli attivi sono 2.884, di cui 2.857 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 16.212 i guariti e 171 i deceduti

Nel vibonese i casi covid salgono a 23.004 (+136) mentre gli attivi sono 12.198. Di questi: 12.184 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.658 i guariti e 148 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 26.601 (+60), mentre i casi attivi sono 6.840. Di questi, 6.766 in isolamento, 68 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 19.544 i guariti e 217 decessi.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 44.149 (+18), mentre i casi attivi sono 11.302. Di questi, 11.161 sono in isolamento, 129 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.992 guariti e 855 deceduti