Crotone, cane cade tra gli scogli del porto: salvato dai Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina al porto di Crotone, dove un cane a passeggio con la sua padrona è caduto in mezzo agli scogli del molo, facendo un volo di circa sei metri. Una caduta che ha fatto scivolare il povero animale fino in fondo all'intercapedine, rendendone impossibile il soccorso in autonomia da parte della donna, che si è vista costretta a chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco.

Immediato l'intervento di una squadra sul molo foraneo. Grazie alla bassa marea è stato possibile sfruttare alcune cavità per calarsi fino al punto più basso, riuscendo così a raggiungere il cane che, nella caduta, è rimasto ferito ad una zampa. In breve tempo l'animale è stato tratto in salvo e riconsegnato alla legittima proprietaria.