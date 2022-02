Altomonte, a caccia in periodo proibito: tre denunce

Tre cacciatori provenienti da San Lorenzo del Vallo sono stati denunciati dai Carabinieri Forestali di Castrovillari per aver abbattuto alcuni tordi fuori dal periodo di caccia previsto per queste specie.

I tre sono stati scoperti nel corso di un controllo del territorio in località Serragiumenta del comune di Altomonte, in quanto i loro ripetuti spari hanno attirato l'attenzione dei militari.

Una volta circoscritta l'area di provenienza dei colpi, i Carabinieri hanno rapidamente raggiunto i denuncati che cacciavano con un cane a seguito. Il controllo ha fatto scoprire otto tordi abbattuti di recente, specie il cui periodo di caccia è chiuso al 31 gennaio.

Pertato, appurato il reato di esercizio venatorio in periodo non consentito, i tre sono stati denunciati a piede libero, mentre armi e munizioni - tre fucili calibro 20 - sono state poste sotto sequestro. Sequestrata anche l'avifauna abbattuta, successivamente smaltita come disposto dall'Autorità Giudiziaria.