Covid, lieve aumento dei contagi: 1.359 nuovi casi e 5 decessi

Aumentano, seppur leggermente, i casi di Coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 1.359 nuovi casi a fronte di 724 guariti. Diminuiscono i ricoveri (-10) ed i decessi (+5) mentre si registra un nuovo aumento degli ingressi in terapia intensiva (+6).



Il maggior numero di contagi continua a verificarsi in provincia di Reggio Calabria (+892), seguita da Cosenza (+207), Catanzaro (+150), Crotone (+71) e Vibo Valentia (+38), mentre si registra 1 solo caso proviene da altra regione o stato. Processati 2 milione e 139.715 tamponi (+7.725) da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 17,59%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 77.748 (+892), mentre i casi attivi sono 12.468. Di questi: 12.349 in isolamento, 106 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 64.637i guariti e 607 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 44.131 (+207), mentre i casi attivi sono 11.345. Di questi, 11.202 sono in isolamento, 131 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.933 guariti e 853 deceduti

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 26.541 (+150), mentre i casi attivi sono 6.931. Di questi, 6.865 in isolamento, 60 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 19.395i guariti e 215 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 19.116 (+71) mentre gli attivi sono 2.824, di cui 2.797 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 16.121 i guariti e 171 i deceduti

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 22.868 (+38) mentre gli attivi sono 12.351. Di questi: 12.336 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.371 i guariti e 146 i deceduti.