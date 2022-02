Transizione ecologica a Crotone, individuata area per la produzione di idrogeno verde

Il Comune di Crotone

Si trova nell’area industriale di Crotone l’area individuata dal Comune di Crotone per la produzione di idrogeno verde. È quanto fa sapere l’assessora alla transizione ecologica Maria Bruni.

A seguito dell’avviso del Ministero della transizione ecologica per la selezione di proposte per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, il Comune di Crotone ha candidato un’area della zona industriale.

D’intesa con il Corap, l’amministrazione ha individuato l’area che ricopre tutti i requisiti del suddetto avviso.

L'avviso, la cui scadenza era fissata per l’11 febbraio, prevedeva in capo alle Regioni, l’invio di una manifestazione di interesse al Mite, indicante l’area comunale da candidare per la realizzazione di impianti a idrogeno.

Intense sono state le interlocuzioni dell’amministrazione comunale con i responsabili regionali che, a prescindere da un’indicazione di fattibilità da parte del Comune, originariamente, intendevano indicare una zona i cui requisiti, comunque, non corrispondevano a quelli richiesti dall’avviso.

“La realizzazione a Crotone di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili rivitalizzerebbe un’area come quella indicata che rappresenta un punto strategico per la città ed al contempo consentirebbe di rispettare uno degli obiettivi strategici della piattaforma politica nazionale su cambiamento climatico e energia pulita” dichiara Bruni.