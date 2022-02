Soveria, incontro tra delegazione comunale e commissario Asp

Dare assoluta priorità all’attuazione dell’assetto organizzativo dell’ospedale di Soveria Mannelli. L’ha chiesto la delegazione dell’amministrazione Comunale di Soveria Mannelli che, composta dal sindaco Michele Chiodo, dagli assessori Guido Arcuri e Antonello Maida e dal presidente del consiglio comunale Alberto D’Arrò, ha incontrato il neonominato commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Ilario Lazzaro.

Gli amministratori comunali hanno raccontato le difficoltà in cui versa la struttura evidenziando i punti di maggiore criticità e chiedendo con forza che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena funzionalità delle strutture previste dai vigenti strumenti programmatori regionali assegnando le risorse umane e le dotazioni strumentali indispensabili a consentirne la regolare attività.

Hanno parlato della carenza di personale medico e paramedico che non consentirebbe “il funzionamento a pieno regime dell’unità operativa di medicina generale e lungodegenza, unico reparto di ricovero rimasto nell’ospedale, e dei servizi di supporto come la Radiologia ed il laboratorio di analisi la cui limitata operatività pregiudica anche l’attività del servizio di pronto soccorso nelle situazioni di emergenza–urgenza”.

Hanno parlato inoltre del reparto di radiologia, e la delegazione ha chiesto il “rinnovo della dotazione strumentale, con particolare riferimento all’apparecchio TAC, ormai superato dal punto di vista tecnologico essendo risalente all’anno 1994, ed agli altri apparecchi di radiodiagnostica, alcuni dei quali risalenti all’epoca di apertura dell’Ospedale (anno 1974)”.

Ha poi sottolineato la necessità di garantire “con continuità la funzione di direzione sanitaria, allo stato priva del titolare della relativa struttura semplice, nonché il corretto funzionamento del day-hospital pediatrico attraverso il potenziamento dell’organico medico. Per quanto concerne l’attività di day-surgery, attualmente svolta soltanto per la chirurgia generale grazie all’impegno del direttore Manfredo Tedesco, ne è stato richiesto l’ampliamento ad altre specialità chirurgiche come urologia, oculistica e otorinolaringoiatria”.

Per quanto concerne il centro di salute mentale a Decollatura, la delegazione ha chiesto “un immediato rilancio a sostegno della numerosa utenza che su di esso gravitava e continua a gravitare”.

Il commissario straordinario si è comunque impegnato ad intraprendere ogni iniziativa per risolvere i problemi e le criticità del settore.