Calcio, pokerissimo della Vigor Lamezia. I biancoverdi travolgono il Real Pizzo

Pokerissimo della Vigor 1919 allo stadio Guido D’Ippolito nell’ultima giornata del girone di andata. I biancoverdi scesi in campo, rimaneggiati soprattutto a centrocampo, scendono in campo con la giusta determinazione e chiudono l’incontro nella prima frazione di gioco, per poi nella seconda amministrare e arrotondare il risultato. Altra doppietta per Foderaro, a segno i due centravanti Scarpino e Ortolini; le marcature le apre però un gran gol di testa di Rizzuto.

I biancoverdi diventano subito pericolosi al sesto minuto, a seguito di un contrasto su Scarpino l’arbitro lascia proseguire, e la palla arriva a Buccinnà che spreca clamorosamente mandando a lato. Al decimo l’illusione del gol per i padroni di casa. La rete di Rizzuto di testa viene infatti annullata per fallo sul portiere. Poco dopo Perri da dentro l’area spedisce la palla in alto, ed è nulla di fatto.

Al 17′ si vede il Real Pizzo, ma il gol di Liotti, deviazione sotto porta, viene annullato per fuorigioco. Buccinà da calcio d’angolo trova sul secondo palo Rizzuto, e questa volta il colpo di testa è regolare. La Vigor passa in vantaggio.

Dopo appena 3 minuti, i padroni di casa trovano il raddoppio. Splendido il calcio di punizione di Foderaro con palla che supera la barriera e si infila sotto l’incrocio. Al 23 sono sempre i biancoverdi ad andare in avanti, Giudice viene fermato, e l’arbitro concede la regola del vantaggio, la palla arriva a Scarpino che riesce a servire Perri. Quest’ultimo tutto solo a porta vuota manda incredibilmente a lato.

Un ritrovato Cittadino serve dalla sinistra Scarpino l’attaccante biancoverde sotto rete non può sbagliare e la Vigor segna il terzo gol. Poco dopo altre azioni vedono protagonisti i biancoverdi, prima Giudice che non trova lo specchio della porta, poco dopo Perri tira la palla al lato.

Al 39 Buccinnà entra in area, Simonetti lo stende, e per il direttore di gara non ci sono dubbi: è rigore. Dagli undici metri tira Foderaro che spiazza Lucia. Doppietta del centrocampista biancoverde e poker della Vigor. Al 42′ provano a rientrare in partita gli ospiti, la conclusione di Parise viene fermata dalla traversa.

Il secondo tempo si apre con poche azioni incisive, ma al 26 Perri prova a segnare da dentro l’area, ma il portiere respinge. Nascardi al 30 salva la propria porta su una conclusione insidiosa di Simonetti. Al 41 Perri, arretrato a centrocampo, ruba la palla alla difesa ospite, ma non trova la porta.

Poco dopo Ruscio approfitta di una disattenzione dei Lametini, ma non riesce a dare giusta forza alla palla. Al 44′ punizione di Foderaro, Lucia riesce a respingere sulla linea, la palla arriva ad Ortolini che sotto porta sbaglia la prima conclusione, ma non la seconda. E la partita si chiude con cinque gol della Vigor.

Vigor 1919: Colosimo (9’st Nascardi (2002); Gallo (2001) (1’st Bubba), Cossu, Rizzuto, Cittadino (2000) (31’st Gibin (2002); Calomino (45’st Scardamaglia(2001), Foderaro, Perri; Giudice (2001), Scarpino (13’st Ortolini), Buccinà. A disp.: Calidonna, Primerano (2000), Leta, Vecchio (2000). All.: Perrone.

Real Pizzo: Lucia; Simonetti, Calfapietra, Roschetti (2004), Galloro (2000) (32’st Ruscio(2002); Perri (2000)(12’st Russo (2003), Colloca (30’st Maida(2003), Lorusso (1’st Romeo), Parise (2001) (32’st Santacroce); Liotti, Palumbo. A disp.: La Gamba, Rosaniti (2004), Giacco (2004), Marrella (2002). All. De Filippis.

Arbitro: Millea di Catanzaro