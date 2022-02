Covid. In Calabria altri 10 decessi e contagi in discesa (+1.256)

Dieci vittime e 1.683 nuovi contagiati. Sono questi i numeri riportati nel bollettino odierno sull’andamento del Coronavirus in Calabria. In 24 ore diminuisco, seppure di poco, i positivi rispetto ad ieri quando sono stati 2.055 i casi scoperti (QUI).

In particolare, oggi si registrano 6 morti nel cosentino, 3 nel reggino e 1 nel crotonese. Con 1.099 casi è anche oggi la Provincia di Reggio Calabria a registrare il maggior numero di casi, seguono la provincia di Crotone (+220), Catanzaro (+175), Cosenza (+157) e Vibo Valentia (+31). Un solo caso è stato invece notificato da fuori regione. Positivi scoperti dai 9.912 tamponi eseguiti nelle ultime ore.

Ad oggi sono in tutto 190.816 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2, mentre i decessi totali sono 1.997.

Aumentano i ricoveri nei reparti di terapia intensiva dove sono in tutto 25 le persone in cura: due in più a Catanzaro e uno a Cosenza. Nei reparti Covid sono invece ricoverati 353 pazienti, con tre ricoveri a Crotone e 4 dimissioni a Catanzaro. In isolamento domiciliare si trovano in 45.095 (+274).

Gli attuali positivi sono in tutto 45.473 (+276) mentre i guariti di oggi sono 1.397, per un totale di 143.346 persone uscite dall’incubo.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 76.856 (+1099), mentre i casi attivi sono 12.168. Di questi: 12.049 in isolamento, 108 in reparto ed 11 in rianimazione. Sono invece 64.083 i guariti e 605 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono invece quota 43.924 (+157), mentre i casi attivi sono 11.156. In particolare 11.014 contagiati sono in isolamento, 134 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente qui si registrano 31.917 guariti e 851 decedut.i L' Asp di Cosenza comunica 158 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 26.391 (+175), mentre i casi attivi sono 6.848. Di questi, 6.779 in isolamento, 63 in reparto e 6 in rianimazione. Qui 19.329 persone hanno vinto la loro battaglia contro la malattia e 214 sono le vittime.

Nel Vibonese i casi covid salgono a 22.830 (+31) mentre gli attivi sono 12.313. Di questi: 12.245 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono invece 10.371 i guariti e 146 i deceduti.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 19.045 (+220) mentre gli attivi sono 2.805, di cui 2.779 in isolamento domiciliare e 26 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Qui sono 16.069 i guariti e 171 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registra un solo positivo, per un totale di 1.770 casi. Gli attuali positivi sono 183 (+1), di cui 4 in reparto; nessuno in terapia intensiva; 179 (+1) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.577; i decessi 10.