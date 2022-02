A Cosenza una nuova opera in memoria dei bambini vittime dei bombardamenti del ‘43

Dopo anni dalla misteriosa sparizione della statua del maestro Cesare Baccelli, raffigurante cinque scolari che persero la vita durante i bombardamenti anglo-americani del 1943 in Piazza Spirito Santo, nel mese di aprile 2022 verrá collocata una nuova opera in ricordo delle giovani vittime.

Il Comitato Spontaneo “Piazza Spirito Santo” non ha mai dimenticato la triste vicenda legata alla sparizione del monumento, avvenuta a seguito dei lavori di ammodernamento della piazza, e ha sempre chiesto alle istituzioni la veritá sull’importante opera di Baccelli senza mai ottenere alcuna risposta. Pertanto, la decisione del Comitato insieme al Dirigente dell’Istituto comprensivo statale “Spirito Santo” Massimo Ciglio, di voler restuire al quartiere e all’intera città di Cosenza un significativo pezzo di memoria collettiva attraverso la collocazione di una nuova opera.

Il Presidente del Comitato Giannino Dodaro ha richiesto il coinvolgimento di un imprenditore e filantropo cosentino, che si occuperà della realizzazione della nuova opera a titolo gratuito come segno di amore verso la città e l’intero centro storico. L’Amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore Damiano Covelli, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa appoggiandone la realizzazione. Il 12 aprile 2022 in Piazza Spirito Santo verrà inaugurata la nuova opera in ricordo delle vittime dei bombardamenti alla presenza delle istituzioni locali, religiose, militari e dei ragazzi dell’Istituto comprensivo statale “Spirito Santo”. Giannino Dodaro Presidente Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo.