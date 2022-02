Cosenza, in fiamme canna fumaria in via Trieste

Una canna fumaria posizionata su un'antico stabile di Cosenza, in Via Trieste, ha preso fuoco nel corso della notte. Fortunatamente il pronto allarme ha permesso ai Vigili del Fuoco di raggiungere rapidamente lo stabile, in pieno centro, ed estinguere le fiamme prima che potessero ulteriormente propagarsi.

Giunti sul posto con tre automezzi ed un'autoscala di supporto, i pompieri hanno subito individuato l'origine del rogo, che aveva già intaccato parte del sottotetto. Estinte le fiamme e messa in sicurezza la struttura, si è provveduto ad ulteriori controlli che hanno escluso danni o pericoli.

Intervenuta anche la Polizia, che ha chiuso al transito la strada per consentire le operazioni.